قديروف يرسل أحد أقوى قادته على رأس مئات المقاتلين الى اوكرانيا

قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف الخميس، انه ارسل احد اقوى قادته على رأس مئات المقاتلين الى اوكرانيا للانضمام الى القوات الروسية التي تخوض حربا ضارية في هذا البلد منذ ثلاثة اسابيع.

وقال قديروف في رسالة عبر قناته في تلغرام "أرسل مساعد رئيس جمهورية الشيشان عن الشؤون الدفاعية، عزيزي الأخ، أبتي علاء الدينوف، على رأس ألف متطوع من جمهورية الشيشان، للمشاركة في عملية خاصة لنزع سلاح أوكرانيا".

ووصف الزعيم الشيشاني المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين علاء الدينوف بانه "مقاتل متمرس أثبت مرارا قدرته العسكرية العالية".

واضاف انه "منسق ممتاز للمهام والإجراءات، وهو قادر على اتخاذ القرارات الصحيحة في المواقف القتالية الصعبة والقاسية. وأنا متأكد تماما من أنه سينفذ كل أمر بدون خسائر وبأفضل النتائج".

وكان قديروف اعلن قبل نحو عشرة ايام أن عشرات آلاف المتطوعين في الشيشان "ينتظرون تلقي أوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأضاف انه "على عكس النازيين، لا يشن هؤلاء الرجال حربًا على الإنترنت، لأنهم مدربون على عدم الخربشة على لوحة المفاتيح، ولكن على الخربشة بأسلحة نارية حقيقية، علاوة على ذلك، بدقة متناهية".

وحشد الرئيس الشيشاني أكثر من 10 آلاف مقاتل للتموضع في أكثر المناطق سخونة في أوكرانيا.

وقالت تقارير ان فرقة القوات الخاصة الشيشانية "صيادي العمليات" قد جرى نشرها في اوكرانيا بأوامر من بوتين بهدف اعتقال او قتل كبار المسؤولين الاوكرانيين.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل صوراً لعناصر تابعين لقديروف في مكان ما في غابة تقع بالقرب من كييف مع انطلاق الغزو الروسي قبل ثلاثة اسابيع.

كما صور سكان منطقة بيلغورود لقطات فيديو تظهر قوات كبيرة من الفوج (141) الآلي الخاص الذي يحمل اسم “أحمد قديروف” وهي تتحرك باتجاه الحدود الأوكرانية.

شوهدت كذلك، قافلة كبيرة من المعدات العسكرية في إقليم بيلغورود، على بعد بضعة كيلومترات من الحدود مع أوكرانيا.

وأكدت مصادر محلية أوكرانية أن القافلة تشتمل على ناقلات جند مدرعة من طراز BTR-80 ، ومركبات مدرعة من طراز Tigr و Ural-VV ، بالإضافة إلى العديد من المعدات العسكرية الأخرى، وكان من الممكن التعرف على المركبات بالرموز المناسبة رغم عدم وجود بيانات رسمية عن نقل الوحدات في هذا الاتجاه.