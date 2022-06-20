قديروف يعلن عن نصر جديد للقوات الشيشانية في اوكرانيا

اعلن رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، إن عناصر فوج القوات الخاصة الشيشانية "أحمد"، باشروا مع القوات المتحالفة بتحرير قرية كاميشفاخي ومدينة زولوتي بجمهورية لوغانسك الشعبية التي اعلنت استقلالها عن اوكرانيا

تقدم القوات الشيشانية

وذكر قديروف أنه سيتم بهذا الشكل، ضمان التقدم إلى ليسيتشانسك وهي المدينة الوحيدة في الجمهورية، الخاضعة لسيطرة القوات الأوكرانية.

وأضاف قديروف على قناته في تيليغرام: "بدأت القوات الخاصة الشيشانية من فوج أحمد مع القوات الحليفة، بتحرير ضاحية مدينة زولوتي وقرية كاميشفاخي. وتقف ضدها في هذه المنطقة مجموعات نازية مختلفة، بما في ذلك من المرتزقة البولنديين. على الرغم من ذلك، نجحت قواتنا الخاصة في الاستيلاء على النقاط المهمة من الناحية الاستراتيجية والمضي قدما".

وأشار إلى أنه بالتوازي مع ذلك، يقوم العسكريون الروس بإجلاء المدنيين من المنطقة لأن العدو يحاول استخدامهم كدروع بشرية.

وتابع قديروف: "في المستقبل القريب، ستنجز قواتنا الخاصة تطهير كاميشفاخي بالكامل وكذلك مدينة زولوتي من النازيين الأوكرانيين ومن المرتزقة، وبالتالي ضمان تقدم قوات الحلفاء إلى ليسيتشانسك. للقيام بذلك، لدينا جميع الوسائل والفرص اللازمة التي نستخدمها بأقصى قدر ممكن".

اسرى بيد القوات الشيشانية

وكان قديروف، قد اعلن استسلام مجموعة أخرى من الجنود الأوكرانيين في قرية فروبوفكا جمهورية لوغانسك الشعبية. ونشر مقطع فيديو حث فيه الأسرى رفاقهم في السلاح على تغيير قناعاتهم وعدم تسخير أنفسهم "وقودا للمدافع".

واشار في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "انني استسلمت للقوات الخاصة الشيشانية التي يقودها زاميد تشالاييف وقوات جمهورية لوغانسك مجموعة جديدة من العسكريين الأوكرانيين في القرية المحررة فوروبوفكا، والجنود الأسرى جميعا بصوت واحد يؤكدون أن قيادتهم تتعامل معهم باستهتار واضح، وهذه الممارسة لا تقتصر عليهم وحدهم"