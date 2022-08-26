قديروف يناشد بوتين إطلاق يد القوات الشيشانية للإجهاز على أوكرانيا

ناشد الزعيم الشيشاني رمضان قديروف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق يد قوات الشيشان الخاصة من اجل الإجهاز على القوات الأوكرانية وحسم الحرب سريعا.

ونقلت وكالة "روسيا اليوم" عن رئيس جمهورية الشيشان المقرب من بوتين قوله في رسالة صوتية عبر "تيليغرام": "أتوجه بإلحاح للقائد العام الأعلى للقوات المسلحة الروسية بطلب منحنا الفرصة لإنهاء العملية الخاصة وعدم تأخيرها في أوكرانيا".

وأضاف قديروف "إذا كان 15٪ من المجتمع الدولي ضدنا، فهذا لا يعني أن العالم كله يعارضنا. يمكننا ترويض هذه الـ15٪ بسرعة، ولا مشاكل أمامنا على الإطلاق"، مؤكدا أن الوحدات الشيشانية صارت الآن تتمتع "بقدرات أكثر" من أي وقت مضى.

وفي منشور اخر على تليغرام، اكد قديروف أنه "كان يمكنه منذ فترة طويلة اقتحام كييف والتقاط (الرئيس فلاديمير) زيلينسكي وأمثاله الآخرين والزج بهم في القبو للاستجواب".

وفي سياق متصل، نقلت وكالة "نوفوستي" عن المخابرات الأوكرانية قولها إنها "تمكنت من جمع أدلة دامغة تثبت ارتكاب جرائم حرب من قبل: رمضان قديروف (واثنين من مساعديه وهما) دانييل مارتينوف، وحسين مجيدوف".

ويشغل مارتينوف منصب مستشار وزير حالات الطوارئ الروسية، وقبل ذلك كان مساعدا لرئيس الشيشان وعمل في إدارة الحرس الروسي بجمهورية الشيشان.

ومن جهته، يقود مجيدوف الكتيبة الشيشانية "الجنوب"، المشاركة في العملية العسكرية في أوكرانيا.

وفي رد على الاتهامات قال قديروف مخاطبا المخابرات الأوكرانية "حددوا بأنفسكم المكان الذي يجب القدوم إليه لمقابلتكم".

واضاف عبر تيلغرام: "بكل سرور سنحضر لكي نحدد ونعرف من هو المجرم ومن هو الإرهابي".