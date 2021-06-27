قذائف تركية تسقط قرب نقطة لحرس الحدود العراقي

القذائف التركية سقطت على بعد أمتار من النقطة.

قال مصدر أمني عراقي الأحد، إن مدفعية الجيش التركي قصفت موقعا في قمة جبل خامتير في قصاء زاخو بمحافظة دهوك.

وأضاف المصدر أن القذائف التركية سقطت، ظهرا، على بعد أمتار من نقطة تابعة لحرس الحدود العراقي، من دون أن تصيب أحدا منهم.

وتسبب قصف تركي وصف بالعنيف، الأسبوع الماضي، على قرى في محافظة دهوك شمال العراق، بقطع التيار الكهربائي عن أربع منها، بحسب مراسل قناة "الحرة".

وفي الأسبوع الذي سبقه، أسفر قصف تركي عن مقتل أربعة أشخاص في المناطق الحدودية من محافظة دهوك، وذلك بعد يومين من هجوم استهدف مسؤولا كبيرا من حزب العمال الكردستاني داخل العراق.

وكثفت تركيا عملياتها ضد حزب العمال الكردستاني داخل العراق وأقامت قواعد عسكرية ونشرت طائرات مسيرة مسلحة ضد مقاتلي الحزب في معاقلهم الجبلية هناك.