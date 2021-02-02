قذائف تستهدف مقر الرئيس الصومالي في "طوسمريب"

سقطت 10 قذائف هاون على الأقل في مدينة طوسمريب، عاصمة ولاية غلمدغ الصومالية، تفجر بعضها في محيط مقر التقى فيه رئيس الدولة، محمد عبد الله فرماجو، مسؤولين محليين، وفقا لوسائل إعلام

وأفاد موقع "صومالي غارديان" الإخباري بأن الرئيس فرماجو ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي ورؤساء بعض الولايات الإقليمية وصلوا إلى طوسمريب الاثنين لإجراء محادثات حول خلافات انتخابية، وبعد ساعات من وصولهم تعرضت المدينة لقصف بقذائف الهاون.

وذكر الموقع أن

القصف استهدف مقر الرئيس وقسم شرطة ومطار المدينة، مضيفا أن مسؤولا محليا أكد أن قذيفة واحدة لم تسقط داخل أراضي المقر الرئاسي.

فيما كشف موقع "الصومال الجديد" الإخباري أن أكثر من 10 من قذائف الهاون سقطت في أحياء شعبية وفي مناطق يتواجد فيها مسؤولون وجنود في المدينة، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بجروح.

وأعلنت حركة "الشباب" المتصلة بتنظيم "القاعدة" والتي تحارب ضد الحكومة المركزية في الصومال مسؤوليتها عن الهجوم.

لمتابعتنا على فيسبوك

لمتابعتنا على تويتر