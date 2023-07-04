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قرار عراقي: ممنوع ترفيع الضابط السمين

تاريخ النشر: 04 تمّوز / يوليو 2023 - 09:47
ضابط عراقي في الموصل- ارشيف
ضابط عراقي في الموصل- ارشيف

امر وزير الداخلية العراقية عبد الأمير الشمري بوقف ترفيع الضباط اصحاب الوزن الزائد والمشمولين بالترقية لجدول تموز الحالي

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وقال الشمري في بيان صادر عن وزارة الداخلية العراقية انه  "وجه وخلال اجتماع هيئة رأي الوزارة باستبعاد الضباط المشمولين بالترقية لجدول تموز الحالي ممن لديهم زيادة في الوزن" واكد ان ذلك الاجراء جاء "وفقا لقانون اللياقة الصحية".

ويبدو ان الوزير العراقي يقلد القرارات الاميركية التي اصدرت قيادتها العسكرية تعميما يمنع ترقية العناصر اصحاب الوزن الزائد من خلال الفحوصات الجديدة التي ستتبعها حيث سيعتمد النظام الجديد،على طريقة القياس لجميع الجنود بغض النظر عن الجنس من عند منطقة السرة، لحساب نسبة الدهون في أجسامهم.

وزير الداخلية العراقي عبدالامير الشمري
وزير الداخلية العراقي عبدالامير الشمري

حيث يستعيض الجيش الاميركي عن الطريقة التقليدية القديمة في قياس دهون أجساد الجنود، والقائمة على قياس الدهون في أجسام الجنود عن طريق أخذ محيط أجزاء مختلفة من الجسد بشريط قياس. 
بالنسبة للرجال كان يتم وضع شريط القياس حول الرقبة والبطن، بينما كان يتم وضعه حول الرقبة والوسط والخصر عند النساء. وتشير الترتيبات التي يتبعها الجيش الاميركي الى ان زيادة الوزن لدى الجنود الاميركيين ستعرضهم لمشكلات صحية مرتبطة بالسمنة، مثل مرض السكري وأمراض القلب

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