قرار هام بشان عودة سورية للجامعة العربية الاحد

يلتئم مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في جلستين طارئتين اليوم الاحد لبحث “قرار عودة سوريا لشغل مقعدها الشاغر في الجامعة العربية"

ونقلت وكالة أنباء العالم العربي عن مصدر دبلوماسي مسؤول ان القرار موكول الى وزراء الخارجية العرب بشان عودة سوريا لشغل مقعدها الشاغر في الجامعة العربية

وامس صرح الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون الذي قادت بلاده مساعي دبلوماسية حثيثة من اجل عودة سورية الى الجامعة العربية خلال القمة العربية التي احتضنتها في نوفمبر الماضي بالقول ان سورية عضو مؤسس في الجامعة العربية ولا يمكن حرمانها من. حقوقها واشار الى ان هناك نظام دولي يفرض فيه القوي إرادته على الضعيف ونتمنى أن تتغير الأمور في اشارة الى بعض الضغوط الغربية على دول عربية لمنع عودة سورية الى محيطها العربي ، كما اعلنت وزارة الخارجية العراقية، على موقفها الداعم لعودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية.

ووفق التقارير فان قرار العودة السورية الى الجامعة العربية خلال اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين شهد تأييدا واسعا لصالح عودة سوريا

وتم تعليق عضوية دمشق في جامعة الدول العربية عام 2011 مع اندلاع الاحتجاجات الشعبية في البلاد ضد نظام الرئيس السوري بشار الاسد الذي واجهها بعنف مستعينا بايران والمليشيات الشيعية ثم روسيا