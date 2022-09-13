قراصنة إيرانيون يستولون على بيانات كافة سكان إسرائيل

استولى قراصنة إيرانيون على بيانات أكثر من تسعة ملايين شخص في إسرائيل، أي كافة سكان الدولة العبرية تقريبا، بحسب ما ذكرته وسائل اعلام عبرية الثلاثاء.

ومن بين من جرى الاستيلاء على بياناتهم رئيسا الوزراء الحالي يائير لابيد، والسابق بنيامين نتنياهو، فضلا عن اختراق موقع هيئة البث الإسرائيلية "كان".

واعلنت مجموعة قراصنة إيرانية تطلق على نفسها "war_dark" إنها "تمكنت من اختراق قاعدة بيانات تحتوي على حوالي 9.5 ملايين سجل لسكان إسرائيليين، بمن في ذلك يائير لابيد وبنيامين نتنياهو"، طبقا لما ذكره موقع "واللا".

وقال الموقع ان القراصنة أفرجوا عن معلومات جزئية عن 8300 سجل، والتي تشمل، من بين أمور أخرى، الاسم وبطاقة الهوية وتاريخ الميلاد وحقوق التصويت.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن المجموعة ادعت إسقاط الموقع الإلكتروني لهيئة الإذاعة العامة (قناة كان)".

وقالت قناة "كان" الاثنين، إن الحرس الثوري الإيراني يقف وراء هجمات إلكترونية تشهدها هيئات ومؤسسات إسرائيلية حكومية وخاصة، بما في ذلك مجموعة الهاكرز المعروفة باسم "بلاك شادو"، والتي سربت العديد من الملفات والتفاصيل الشخصية للإسرائيليين".