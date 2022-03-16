قراصنة يخترقون هاتف زوجة رئيس الموساد (فيديو)

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية مساء الأربعاء، عن تعرض هاتف زوجة رئيس جهاز الموساد دافيد برنياع، إلى عملية قرصنة تم خلالها الولوج إلى جميع محتوياته، وتم نشرها عبر قناة مجهولة عبر تطبيق تلغرام.

وبحسب ما اورده موقع "عرب 48"، فقد شملت المواد التي استخرجت من "هاتف قديم" لزوجة رئيس الموساد صورا ووثائق شخصية.

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن عملية القرصنة ونشر المواد الشخصية التي تتعلق بأسرة رئيس الموساد، تهدف إلى الانتقام وإحراج أجهزة الأمن الإسرائيلية، وذلك في أعقاب الكشف عن "تدمير إسرائيل مئات الطائرات المسيرة الإيرانية" بواسطة غارة عبر مسيرات هجومية انطلقت من العراق.

وكتب القراصنة الذين بثوا المعلومات التي تم الحصول عليها عبر اختراق هاتف زوجة رئيس الموساد، عبر قناة على موقع تلغرام أطلقوا عليها اسم "الأيادي المفتوحة"؛ وذلك في مقطع فيديو على أنه "هدية لبرنياع" بمناسبة عيد "المساخر" اليهودي.

وقال المخترقون أن المعلومات الشخصية التي أوردها حول برنياع هي نتاج عملية مراقبة استخباراتية تعقبت برنياع من العام 2014؛ ونشرت "الأيادي المفتوحة" عدة نسخ من الفيديو مصحوبة بترجمات بالعبرية والعربية والإنجليزية.

وبحسب وكالة "نور نيوز" الإيرانية، يحتوي المقطع على مجموعة من الوثائق السرية والمعلومات الشخصية والوثائق المالية لرئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنع، والتي يتم تحليلها من قبل العديد من خبراء الأمن التابعين للمجموعة.

وتقول الوكالة إنّ المعلومات المسرّبة هي نتيجة جمع معلومات سرية من أهداف إسرائيلية، بما في ذلك كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية والعسكرية الحساسة، والتي تلعب دوراً مهماً في حاضر ومستقبل هذه الأجهزة. وتعود أنشطة هذا الفريق إلى عام 2011.

ووعد المخترقون بنشر المزيد من المواد خلال الفترة المقبلة، على القناة التي تحظى بمتابعة بحو 156 شخصا وتم إنشاؤها مساء الثلاثاء.

وذكرت التقارير أنه "وفقا للمعلومات المتوفرة" لم يتم اختراق الهاتف والكمبيوتر الشخصي التابعين لرئيس الموساد، مشددة على أن "الأجهزة مشفرة وآمنة".

كما نفى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية أن يكون هاتف برنياع الشخصي قد تعرض للاختراق.

والإثنين الماضي، تعرضت المواقع الحكومية الإسرائيلية لهجوم سيبراني واسع النطاق أدى إلى تعطيلها عن العمل لفترة من الزمن، بحسب ما أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الإسرائيلي.

وأكد مصدر أمني إسرائيلي أن هجوم الإثنين، مثل أكبر هجوم سيبراني تتعرض له إسرائيل على الإطلاق.