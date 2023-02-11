  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. قراصنة يهكرون خطاب الرئيس الايراني على الهواء

قراصنة يهكرون خطاب الرئيس الايراني على الهواء

تاريخ النشر: 11 شباط / فبراير 2023 - 09:31
مجموعة عدالت علي تقرصن بث خطاب الرئيس الايراني
مجموعة عدالت علي تقرصن بث خطاب الرئيس الايراني

اعلنت مجموعة تطلق على نفسها اسم عدالت علي مسؤوليتها عن قطع بث التلفزيون الحكومي عبر الشبكة العنكبوتية الإنترنت خلال خطاب الرئيس، إبراهيم رئيسي، الذي كان يلقيه في الذكرى الـ 44 للثورة الإسلامية التي قادها علي الخميني

وقالت المجموعة في فيديو نشرته على موقع تويتر انهم "يدعمون حركة الاحتجاج في إيران" والتي اندلعت في 16 سبتمبر ايلول الماضي اثر مقتل الشابة مهسا اميني على يد شرطة الاخلاق 

ويظهر فيديو مجموعة القرصنة "عدالت علي" وقف بث الخطاب الذي كان يلقيه الرئيس ابراهيم رئيسي واستبداله بمقطع مصور يدعو الإيرانيين إلى سحب أموالهم من بنوك النظام "الفاسدة" والنزول إلى الشارع الأسبوع المقبل. 

واضاف المقطع شعارات يرفعها المحتجون مثل ضد النظام الحاكم "الموت لخامنئي" و"الموت للثورة الإسلامية" و"الموت للجمهورية الإسلامية". 

 

 


وسبق للمجموعة المذكورة ان قرصنت البث المباشر على التلفزيون الإيراني اثناء بث لقاء بين المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي ومسؤولين لتظهر على الشاشة عبارة "أيديكم ملطخة بدماء شبابنا". 

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...