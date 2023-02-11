قراصنة يهكرون خطاب الرئيس الايراني على الهواء

اعلنت مجموعة تطلق على نفسها اسم عدالت علي مسؤوليتها عن قطع بث التلفزيون الحكومي عبر الشبكة العنكبوتية الإنترنت خلال خطاب الرئيس، إبراهيم رئيسي، الذي كان يلقيه في الذكرى الـ 44 للثورة الإسلامية التي قادها علي الخميني

وقالت المجموعة في فيديو نشرته على موقع تويتر انهم "يدعمون حركة الاحتجاج في إيران" والتي اندلعت في 16 سبتمبر ايلول الماضي اثر مقتل الشابة مهسا اميني على يد شرطة الاخلاق

ويظهر فيديو مجموعة القرصنة "عدالت علي" وقف بث الخطاب الذي كان يلقيه الرئيس ابراهيم رئيسي واستبداله بمقطع مصور يدعو الإيرانيين إلى سحب أموالهم من بنوك النظام "الفاسدة" والنزول إلى الشارع الأسبوع المقبل.

واضاف المقطع شعارات يرفعها المحتجون مثل ضد النظام الحاكم "الموت لخامنئي" و"الموت للثورة الإسلامية" و"الموت للجمهورية الإسلامية".

مجموعة هكر، تطلق على نفسها. إسم عدالت علي، تهكر القناة الرسمية الإيرانية، خلال خطاب الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بمناسبة ذكرى انتصار ثورة الشعوب الإيرانية..#إيران#مهسا_امينی‌ #سوريا_تركيا #السعوديه_اليمن_العراق_سوريا_لبنان_مصر_الدولار

👇 pic.twitter.com/zaegsSuE6D — Mix News (@llarshyf) February 11, 2023



وسبق للمجموعة المذكورة ان قرصنت البث المباشر على التلفزيون الإيراني اثناء بث لقاء بين المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي ومسؤولين لتظهر على الشاشة عبارة "أيديكم ملطخة بدماء شبابنا".