قرة داغي يشبّه عبد الفتاح السيسي بفرعون

عبد الفتاح السيسي

شبه أمين عام الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي القره داغي، رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، بفرعون، مهاجما الإعدامات التي نفذها بحق معارضيه من الشباب المصري.

وقال القره داغي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "قام فرعون مصر القديم بقتل كل المواليد الذكور خوفا من زوال مُلكه على يد أحدهم! وها هو فرعون مصر الجديد يقتل خيرة شباب مصر خوفا من زوال ملكه!".

وأضاف: "زال مُلك فرعون القديم، وهلك، وجعله الله عِبرة ليوم القيامة! وسيزول مُلك فرعون مصر الجديد، وسينتصر الحق، ولو بعد حين!".

يشار إلى أن سلطات الانقلاب في مصر تصنف رئيس اتحاد العلماء المسلمين السابق، يوسف القرضاوي، على قائمة الإرهاب، ولا تعترف بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

وسبق أن أعدم النظام المصري تسعة من الشباب المصريين، بقضية اغتيال النائب العام هشام بركات، في حين أكد أهالي الشباب ومنظمات حقوقية أن التهم "لفقت لهم"، ما أثار موجة غضب واسعة.