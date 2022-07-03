قرش الغردقة القاتل.. روسيا تحذر رعاياها ومصر تُطمئن السياح

حثت روسيا رعاياها في منتجع الغردقة المصري على توخي الحذر، عقب مقتل سائحتين في هجوم لأسماك القرش في مياه المنطقة، فيما سعت مصر الى طمأنة السياح الى انها اتخذت اجراءات لضمان سلامتهم.

وقالت القنصلية الروسية في الغردقة في بيان : "وقعت حادثتان من هجمات أسماك القرش على أشخاص في منطقة سهل حشيش أسفرت عن وفاة سيدتين.. واليوم شوهدت سمكة قرش بالقرب من أحد الشواطئ داخل محيط منتجع الغردقة السياحي".

ودعا البيان المواطنين الروس الى "توخي اليقظة أثناء التواجد في الماء، والالتزام الصارم بالحظر الذي تفرضه السلطات المصرية على السباحة والغوص وصيد الأسماك في أعالي البحار وقبالة السواحل، وكذلك الالتزام الصارم بالإشارات الواردة من موظفي الفندق وخفر السواحل على الأرض".

وأعلنت وزارة البيئة المصرية الأحد، وقوع ضحيتين،هما سائحتان نمساويتان، لهجوم سمكة قرش في منطقة الغردقة، حيث يقوم الخبراء بجمع المعلومات لتحديد أسباب السلوك المفترس.

بدوره، أصدر محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، قرارا بإيقاف كامل الأنشطة البشرية بمحيط منطقة الحادث.

مصر تُطمئن سياح الغردقة

وفي سياق متصل، طمأن رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية المصرية علاء عاقل الأحد، السياح بعد هجوم القرش في الغردقة، مشددا على أن السلطات المصرية تتخذ حاليا اللازم.

وقال عاقل إن "المؤكد حتى الآن أن الهجوم كان من سمكة قرش ولكن غير واضح حجمها ولا طبيعتها، ولذلك تم تشكيل لجنة من المختصصين لدراسة الموقف وجمع كل التفاصيل عن الحادث، فيما قرر محافظ البحر الأحمر إغلاق الشاطئ الذي وقع فيه الهجوم لمدة 3 أيام لحين التأكد من خلوه تماما من أية أسماك مفترسة".

وتابع أن "هذا الهجوم نادر الحدوث، ولكنه طبيعي ويحدث مرة كل 10 سنوات أو أكثر لأن البحر مفتوح وبه جميع أنواع الأسماك وسلوكها غير مأمون، والسياح يعلمون ذلك قبل نزولهم المياه، وبالتالي فالحادث عارض ووارد حدوثه في أي مكان بالعالم".

وكانت مقاطع فيديو انتشرت للحادث على مواقع التواصل الاجتماعي وترصد لحظة تعرض إحدى السائحتين للهجوم فيما لم يتمكن أحد من إنقاذها، وقال البعض إن هناك تقصيرا من الفندق الذي يتبعه الشاطئ وأنه لابد من توفير منقذين مدربين.

لكن رئيس لجنة تسيير المنشآت الفندقية قال إنه "في مثل تلك الحوادث لا يمكن اتهام أحد بالتقصير لأنه وقت الهجوم مهما كان هناك منقذون مدربون فسيخافون نزول المياه لحظة الهجوم، كما أن الفندق لم يرتكب أي خطأ لأن هذا شاطئ مفتوح منذ سنوات طويلة ولم يشهد هجوما كهذا، فهي مسألة نادرة".

وطمأن عاقل الجميع ودعا السياح للاستمتاع في الغردقة ومختلف الشواطئ المصرية لأن السلطات تتخذ اللازم حاليا للتمشيط والتأكد من عدم وجود أية أسماك مفترسة.