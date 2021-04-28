قرقاش يعلق على مقابلة ولي العهد السعودي

علق أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، على ما جاء في المقابلة التي بثتها مساء أمس الثلاثاء وسائل الإعلام الرسمية السعودية، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وكتب قرقاش، على حسابه على "تويتر": "توقفت ملياً عند منهجية الطرح وسعة الاطلاع وطموح الرؤية. وأعجبني بشكل خاص ردّ الأمير محمد بن سلمان بشأن سرعة التحوّل وضرورة انتهاز الفرص لتفتح آفاقاً جديدة".

توقفت ملياً عند منهجية الطرح وسعة الاطلاع وطموح الرؤية. وأعجبني بشكل خاص ردّ الأمير محمد بن سلمان بشأن سرعة التحوّل وضرورة انتهاز الفرص لتفتح آفاقاً جديدة.

رؤية خيّرة وبرنامج طموح ينقل السعودية الشقيقة إلى فضاء أرحب ويجدد النهضة والموقع، دعواتنا بالنجاح والتوفيق. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) April 28, 2021

وأضاف قراقاش، وزير الدولة الإماراتي السابق للشؤون الخارجية: "رؤية خيّرة وبرنامج طموح ينقل السعودية الشقيقة إلى فضاء أرحب ويجدد النهضة والموقع، دعواتنا بالنجاح والتوفيق".

وفي تغريدة أخرى كتب: "وفي تناول الأمير محمد بن سلمان للسياسة الخارجية يبرز بشكل واضح الحرص على السيادة والاعتدال وتدعيم شراكات المملكة العربية السعودية الشقيقة الواسعة ضمن نظام دولي ميثاقي"

وفي تناول الأمير محمد بن سلمان للسياسة الخارجية يبرز بشكل واضح الحرص على السيادة والاعتدال وتدعيم شراكات المملكة العربية السعودية الشقيقة الواسعة ضمن نظام دولي ميثاقي.

بالتأكيد، إن ازدهار واستقرار وريادة السعودية هو في صالح الإمارات والعرب والمنطقة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) April 28, 2021

وتابع: "بالتأكيد، إن ازدهار واستقرار وريادة السعودية هو في صالح الإمارات والعرب والمنطقة".

وقال محمد بن سلمان، مساء أمس، إن برامج رؤية 2030 استطاعت تحقيق إنجازات استثنائية، وعالجت تحديات هيكلية خلال خمسة أعوام فقط.

وأكد ولي العهد السعودي أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتوجب القيام به على مختلف الأصعدة؛ لاستمرار العمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 على النحو المأمول والمطلوب.

ولفت ابن سلمان إلى أن السعودية تطمح لإقامة علاقة جيدة مع إيران باعتبارها دولة جارة، لكن هناك "إشكاليات" بين الطرفين وتعمل السعودية مع شركائها على حلها.

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