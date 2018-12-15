قرقاش ينتقد تركيا على خلفية موقفها من السعودية

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش

وجه وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش انتقادات إلى تركيا على خلفية موقفها الصارم إزاء قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة في اسطنبول

وذكر قرقاش، عبر حسابه على "تويتر" اليوم: "المنطقي أن الدور التركي في سعيه لاستهداف الرياض سيضر بموقع أنقرة في المنطقة وسيساهم في انحسار نفوذها".

كما جدد قرقاش هجومه على قطر، قائلا إن "الحملة القطرية الممنهجة" ضد السعودية وقيادتها ليست أمرا جديدا أو مستغربا، بل هي "إعادة إنتاج لمنهج مسجل وموثق في استهداف الدوحة لجيرانها".

وأبدى الوزير الإماراتي استغرابه من "غياب المنطق وصياغة البوصلة وتباين القول والفعل" في الاستقطاب الذي تشهده المنطقة حاليا، مضيفا: "فلنتمعن في من يدعي أنه يحمل لواء الديموقراطية، وفي من يدعو لحرية الصحافة، وفي من يوظف الخطاب الديني لأغراضه السياسية؟"

ونددت القيادة التركية بكيفية تحقيق السعودية في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية الرياض في إسطنبول، في الثاني من أكتوبر الماضي، مطالبة المملكة بتسليم المتهمين في هذه الجريمة إلى أنقرة.