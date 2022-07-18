قرود تخطف رضيعا وتقتله أمام والديه بطريقة مروعة

شهدت قرية في ولاية أوتار براديش الهندية حادثة مروعة تمثلت في إقدام قطيع من القرود على خطف رضيع وقتله أمام عيني والديه، بحسب ما افاد تقرير الاثنين.

القرود اقدمت على قتل الرضيع البالغ من العمر 4 أشهر، بعدما خطفته من والدته التي كانت تحمله على شرفة منزلها في قرية دونكا بولاية أوتار

واوضحت ان الأب الذي يُدعى ”نيرديش أوبدهياي“، ”كان يقف على شرفة سطح منزله المكون من ثلاثة طوابق مع زوجته وابنه الرضيع عندما اختطفت قردة الطفل“.

وتابعت الصحيفة أن ”القرود داهمت المنزل وقامت بمهاجمة الأسرة ومحاصرتها، ولم تنجح محاولات أفرادها في الفرار وإبعادها عنهم“. مبينة أنهم ”هربوا نحو الدرج لكن نيرديش، الذي كان يحمل ابنه، تعثر وسقط الطفل منه“.

ولفتت إلى أن ”الأب حاول الإمساك بالطفل، إلا أن القرود حملته من يده وألقته من سطح المنزل، ليتوفي الصغير على الفور بشكل مأساوي“.

وتعتبر ولاية أوتار براديش موطنا لعدد كبير من قرود ”الرايزيسي“، والتي تتجول بحرية في العديد من بلدات ومدن الولاية.

وبالرغم من كون القرود من الحيوانات اللطيفة والمسلية، إلا أن الولاية شهدت سابقا العديد من حوادث الهجوم على السكان وتحديدا الأطفال.

وفي وقت سابق من هذا العام، أظهرت لقطات مرعبة لحظة هجوم قرد على طفلة صغيرة أثناء قيامها باللعب بدراجتها خارج المنزل في بلدية تشونغتشينغ الصينية.

وبينت اللقطات الطفلة وهي ملقاة على الأرض بعد مهاجمتها، حيث أصيبت بخدوش على وجهها بعد أن تم إنقاذها من قبل أحد المارة.

بالإضافة إلى ذلك، لقيت طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات مصرعها على يد مجموعة من القرود في قرية بيشبوري الهندية، في شباط/فبراير الماضي.

والعام الماضي، قامت مجموعة من القرود بتشويه وجه طفل عمره شهرين، بعد مهاجمته أثناء ترك مغادرة والدته لغرفة المعيشة للانتهاء من أعمالها المنزلية.