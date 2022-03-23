قسد تحذر من عودة قوية لداعش

حذرت قوات سوريا الديموقراطية الأربعاء من أن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" يستعد لعودة قوية في الساحتين السورية والعراقية وإعادة تنظيم صفوفه، بعد ثلاثة أعوام من القضاء على "دولة الخلافة" التي أرساها بين سورية والعراق.

3 سنوات على القضاء على دولة داعش

يتزامن تحذير قوات سورية الديمقراطية (قسد) مع ذكرى مرور ثلاثة أعوام على إعلانها القضاء على التنظيم الارهابي في سوريا بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن إثر معارك عنيفة في قرية الباغوز الحدودية مع العراق التي شكّلت آخر معقل للجهاديين في البلاد.

خلايا نائمة وخطيرة

رغم ذلك، لا تزال خلايا للتنظيم مختبئة في أماكن جبلية نائية، تنفّذ هجمات بين الحين والآخر تستهدف نقاطاً للقوات الكردية وحلفائها وأخرى لقوات النظام السوري. وتمكنت قبل شهرين من شنّ هجوم واسع على سجن يديره الأكراد في الحسكة (شمال شرق)، موقعة المئات من القتلى.

على العالم التعاون للقضاء على داعش

وشدّدت القيادة العامة لقوات سوريا الديموقراطية في بيان على أن "تقاعس المجتمع الدولي وإدارة بعض الدول ظهرها لهذا الملف وكذلك عدم وجود خطة دولية واضحة وشاملة وطويلة الأمد، يزيد التكاليف البشرية والمادية ويوفّر فرصة مستمرة لـ+داعش+" من أجل "تقوية تنظيمه وابتزاز جزء من المجتمعات المحلية وتخويفها".

واعتبرت أن التنظيم "يحاول إنعاش أحلامه مجدداً ومحاولة السيطرة الجغرافية على بعض المناطق في سوريا والعراق".

اسرى داعش في سجون قسد

وكانت قوات سوريا الديموقراطية رأس الحربة في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا. وسجنت خلال المعارك الآلاف من مقاتلي التنظيم، بينما تحتجز في مخيمات نساء وأطفالا من عائلات المقاتلين الجهاديين. ومنذ إعلان القضاء على التنظيم، تطالب الإدارة الذاتية الكردية الدول المعنية باستعادة رعاياها من أفراد عائلات التنظيم ومواطنيها المحتجزين في السجون.

ورغم النداءات المتكررة وتحذير منظمات دولية من أوضاع "كارثية" خصوصاً في مخيم الهول في شمال شرق سوريا الذي يضم عائلات جهاديين، ترفض غالبية الدول استعادة مواطنيها. كما لم تستجب لدعوة الإدارة الذاتية إلى إنشاء محكمة دولية لمحاكمة الجهاديين القابعين في سجونها.

وقالت منظمة "سايف ذي تشيلدرن" (أنقذوا الأطفال) الأربعاء"سيستغرق الأمر ثلاثين عاماً قبل أن يتمكن الأطفال العالقون في مخيمات غير آمنة في شمال شرق سوريا من العودة إلى ديارهم، في حال استمرت عمليات الترحيل على هذا المنوال".

ومني التنظيم بضربة موجعة مع إعلان واشنطن في الثالث من شباط/فبراير مقتل زعيمه أبو إبراهيم القرشي في عملية خاصة نفذتها القوات الأميركية في شمال غرب سوريا. وبعد شهر تقريباً، أعلن التنظيم مبايعة أبو الحسن الهاشمي القرشي زعيماً له.