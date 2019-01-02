قسد تنسحب من منبج الى شرق الفرات وتتسلم شحنات سلاح اميركية

وصول شحنات أسلحة أمريكية لـ "قسد" في عين العرب

أفادت وزارة الدفاع السورية بانسحاب نحو 400 مقاتل كردي، اليوم الأربعاء، من منطقة مدينة منبج في محافظة حلب شمال سوريا.

وقالت الوزارة، في بيان مقتضب نشرته على حسابها في موقع "فيسبوك": "تنفيذا لما تم الاتفاق عليه لعودة الحياة الطبيعية إلى المناطق في شمال الجمهورية العربية السورية بدءا من الأول من كانون الثاني لعام 2019 قامت قافلة من الوحدات القتالية الكردية تضم أكثر من 30 سيارة بالانسحاب من منطقة منبج متجهة إلى الشاطئ الشرقي لنهر الفرات".

وأوضحت الوزارة أن القافلة توجهت إلى شرق الفرات عبر منطقة كارا كوزاك الواقعة على بعد 25 كيلومترا من شمال شرق منبج، مبينة أن المعلومات المتوفرة تفيد بأن عدد المقاتلين الأكراد المنسحبين بلغ حتى الآن ما يقارب 400 شخص.

ونشرن وزارة الدفاع السورية شريط فيديو قالت إنه يظهر عملية انسحاب المقاتلين الأكراد من المنطقة.

وسبق أن أعلنت القيادة العامة للجيش السوري، يوم 28 ديسمبر، أن قواتها دخلت مدينة منبج شمال البلاد قرب الحدود التركية، ورفعت العلم الوطني فيها.

وجرى ذلك بعد أن أفادت "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي سيطرت سابقا عليها عام 2016، بانسحابها من المنطقة، حيث دعت االجيش السوري للدخول إليها على خلفية استعدادات القوات التركية لشن عملية عسكرية واسعة شمال وشرق سوريا ضد المسلحين الأكراد.

لكن التحالف الدولي المناهض لـ"داعش" بقيادة الولايات المتحدة، المؤيد لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، التي تشكل "وحدات حماية الشعب" الكردية هيكلها العسكري، قال إثر ذلك إن التقارير حول انتشار الجيش السوري في المدينة غير صحيحة.

فيما تحدثت مصادر أخرى بينها مسؤولون أكراد و"المرصد السوري لحقوق الإنسان" عن انتشار وحدات الجيش السوري على مشارف منبج التي قالت إنها لم تدخلها بعد، كما لفتت بعض التسريبات إلى أن الولايات المتحدة لم تنه حتى الآن بالكامل وجودها العسكري في المدينة .

اسلحة اميركية لقسد

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تظهر نقل التحالف الدولي الذي ترأسه الولايات المتحدة الأمريكية، أطنان من الأسلحة إلى أحد قواعد التحالف الدولي في مدينة "عين العرب" (كوباني)، بريف حلب الشرقي، اليوم الأربعاء.

وأفادت مصادر إعلامية محلية أن التحالف الدولي، التي ترأسه الولايات المتحدة الأمريكية، أرسل عشرات الأطنان من الأسلحة إلى قاعدته "خراب عشك"، في مدينة "عين العرب"(كوباني)" الواقعة في أقصى ريف حلب الشرقي.

وفي الصدد اعتبرت عدد من الصفحات الموالية لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، تلك الشحنات دعم لقوات "قسد" لأجل الدفاع عن أنفسهم".

وكانت أانشأت الولايات المتحدة الأمريكية قاعدة "خراب عشك"، في مدينة "عين العرب"(كوباني)، في بداية عام 2015، وذلك دعماً لقوات "قسد"، في محاربة تنظيم "داعش" في الرقة، حتى أصبحت هذه القاعدة مقراً لـ "قسد"، حيث تقومباجتماعاتها داخل القاعدة.

وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن قوات بلاده ستنسحب من سوريا ما وصف بأنه فتح الطريق أمام العملية العسكرية المرتقبة من تركيا والجيش الحر على شرق الفرات.