"قسد" تنفي القضاء على داعش في "الباعوز" شرق الفرات

عناصر من قوات سوريا الديمقراطية

أفاد مراسلون في سوريا بأن "قوات سوريا الديمقراطية" "قسد"، قد نفت الأنباء التي تحدثت عن القضاء على "داعش" في آخر معاقله ببلدة الباغوز شرقي الفرات.

ونقلت "روسيا اليوم" عن قيادي رفيع فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "قوات سوريا الديمقراطية تنفي تحرير بلدة الباغوز شرقي الفرات من تنظيم "داعش".

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عمّا يسمى بـ"المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن مقاتلين تدعمهم الولايات المتحدة سيطروا على آخر جيب لتنظيم "داعش" في شرقي سوريا اليوم السبت بعد استسلام عناصره في المنطقة.

كما ذكر "المرصد" أن المئات من عناصر التنظيم كانوا في المنطقة واستسلموا لقوات سوريا الديمقراطية خلال اليومين الماضيين، وأن بعضهم ربما لا يزالوا مختبئين في الأنفاق