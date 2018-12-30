"قسد": لدينا 970 معتقلاً من تنظيم الدولة يحملون 48 جنسية

مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية

حذرت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) من هروب المئات من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” وعائلاتهم المعتقلين في مخيمات بمناطق شمال سوريا في حال نفذ الجيش التركي هجوماً على مناطق شمال سوريا، لافتة إلى أن لديهم 970 معتقلاً من داعش يحملون 48 جنسية.

وقال مصدر رفيع المستوى في قوات سوريا الديمقراطية إن “عدد مسلحي داعش المعتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية 2622 بينهم 584 امرأة 1248 طفلا وهم معتقلون في مخيمات تحت حراسة مشددة في شمال سوريا”.

وأضاف: “وفي حال نفذ الجيش التركي هجومه على شمال سوريا نخشى أن تخرج الأمور من تحت سيطرتنا ويعود هؤلاء الدواعش إلى الخلايا التي ينتمون إليها أو ربما يعودون إلى بلاد أخرى”.

وأكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية: “لدينا 970 معتقلاً من مسلحي داعش يحملون 48 جنسية من الجنسيات الأمريكية والفرنسية والبريطانية والبلجيكية والشيشانية ومن دول الاتحاد الروسي والمئات من جنسيات عربية وبينهم مزدوجي الجنسية، ولدينا 10 معتقلين نفذوا جرائم في عدد من الدول وهم مطلوبون دوليون”.

وأضاف المصدر: “لدينا اشكالية في جنسية أطفال الدواعش حيث تتزوج المرأة الداعشية من عدة رجال أما بسبب الطلاق أو مقتل زوجها الداعشي فتتزوج داعشي اخر، ومن جنسية اخرى وتنجب منهم أطفالا، لدينا نساء أنجبن ثلاثة أطفال من اباء مختلفين الجنسية، وهذه إشكالية قانونية دولية والأصعب من ذلك لا أحد من الدول التي ينتسب إليها مسلحو داعش يقبل باستعادة هؤلاء عدا عن قيام الاتحاد الروسي باستعادة عدد من الاطفال والنساء الذين قتلوا ابائهم”.

من جانبه، أتهم قائد عسكري في قوات درع الفرات التابع للجيش السوري الحر قوات سوريا الديمقراطية بأنها ساهمت بهروب آلاف من مسلحي تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” وعائلاتهم من شمال وشرق سوريا باتجاه مناطق درع الفرات في جرابلس وعزاز بريف حلب الشرقي.

وأكد القائد: “تم إلقاء القبض على المئات من مسلحي داعش من قبل قواتنا وهم من جنسيات سورية وأجنبية وقد اعترفوا بأنهم دفعوا آلاف الدولارات والبعض منهم دفع مئات آلاف وخاصة إذا كان قياديا في تنظيم داعش”.

وأضاف أن مسلحي قسد قاموا بتهريبهم عن طريق شبكات تهريب ترتبط مع مسلحي قسد ووصلوا إلى مناطق درع الفرات وتم إلقاء القبض عليهم أما على حواجز درع الفرات مع قسد شمال مدينة منبج أو ضمن مناطق درع الفرات.

وقال مدير شبكة فرات بوست الاعلامية التي تغطي مناطق دير الزور وشرق سوريا أحمد الرمضان: “قمنا في شبكة فرات بوست بتوثيق وصول حوالي ثلاثة آلاف عنصر من داعش وعائلاتهم أغلبهم من سوريا والعراق والمئات منهم استطاع الوصول إلى أوروبا”.

ولفت إلى أنه تم إلقاء القبض على كاسر الحداوي وهو من أكبر قياديي التنظيم العسكريين في مدينة ازمير التركية قبل أكثر من عام خلال محاولته الهروب إلى أوروبا.

وأضاف الرمضان: “هناك المئات من قياديي التنظيم الأجانب تم استعادتهم من قبل طائرات التحالف الدولي التي قامت بعمليات انزال في محافظات الحسكة ودير الزور ويتم استعادة قياديين من عناصر التنظيم”.