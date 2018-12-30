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"قسد": لدينا 970 معتقلاً من تنظيم الدولة يحملون 48 جنسية

"قسد": لدينا 970 معتقلاً من تنظيم الدولة يحملون 48 جنسية
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