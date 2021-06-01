قصف اسرائيلي على القنيطرة السورية

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي انه قصف مدينة القنيطرة السورية المحاذية للجولان المحتل مستهدفا نقطة مراقبة للجيش السوري

واعتبر جيش الاحتلال ان هذه النقطة التي دمرها "تنتهك السيادة الإسرائيلية".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، إن الجيش دمر الليلة الماضية "نقطة مراقبة أمامية للجيش السوري مقامة في منطقة إسرائيلية غربي "خط ألفا" وسط هضبة الجولان".

وأضاف أن قوات الجيش الإسرائيلية قامت باقتحام وتفجير النقطة، مشيرا إلى أن هذه كانت ثالث عملية من نوعها خلال العام الأخير.

وأكد المتحدث أن "الجيش لن يتسامح مع أي محاولة لانتهاك سيادة دولة إسرائيل وسيواصل العمل من أجل الحفاظ على أمن مواطنيها".

ولم يعلق الجيش السوري على الهجوم