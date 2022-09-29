قصف تركي على بعد 140 كيلومترا داخل العراق

قصفت تركيا مواقع لحزب العمال الكردستاني في الأراضي العراقية "على بعد 140 كيلومترا من الحدود".

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار خلال زيارته مدينة شرناق الواقعة في جنوب شرق البلاد الذي تقطنه غالبية كردية، "نفذنا عملية جوية الاثنين في شمال العراق في منطقة أسوس على بعد 140 كيلومترا من الحدود".

وبحسب أكار استهدف الجيش التركي موقع "قيادة لـ حزب العمال الكردستاني" الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها في الغرب تنظيما "إرهابيا".

وأضاف أنه "تم تدمير 16 كهفا يستخدمه حزب العمال الكردستاني "، دون أن يحدد ما إذا خلف استهداف المنطقة الجبلية قتلى.

ويشنّ الجيش التركي منذ منتصف أبريل عمليات ضد مواقع حزب العمال الكردستاني وحلفائه في شمال العراق ويهدد بشن هجوم واسع متزامن ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في شمال سوريا لإنشاء منطقة أمنية على طول حدود بلاده الجنوبية.

ولم ينفذ التهديد حتى الآن بسبب معارضة روسيا الداعمة للحركات الموالية لـ دمشق، والولايات المتحدة التي دعمت الحركات الكردية في قتالها تنظيم الدولة الإسلامية.