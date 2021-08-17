قصف جوي تركي يدمر مشفى عسكريا في سنجار شمالي العراق ويوقع قتلى وجرحى

أعلنت مصادر عسكرية وأمنية عراقية ومسؤولون محليون أن مشفى عسكريا في قضاء سنجار شمالي العراق تعرض الثلاثاء، لقصف شنته طائرات تركية من دون طيار، ما ادى الى تدميره وسقوط قتلى وجرحى.

وقال جلال خلف بسو نائب قائمقامية سنجار لوكالة الصحافة الفرنسية إن المشفى تعرض لثلاث غارات بطائرات بدون طيار دمرت المبنى بالكامل … هناك قتلى وجرحى” ، لكنه لم يتمكن من تأكيد عدد الضحايا على الفور.

ويأتي هذا القصف بعد يوم من عملية تركية مماثلة استهدفت سيارة وسط المدينة.

ونقل موقع "العين الاخبارية" عن مصدر أمني عراقي قوله ان القصف استهدف مشفى عسكريا تابعا لقوات حماية سنجار في قرية السكينه جنوب القضاء.

وتداولت مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر تصاعد أعمدة الدخان من المشفى بعيد انتهاء القصف التركي.

وتصاعدت حدة العمليات العسكرية التركية مؤخراً في الشريط الحدودي الممتد باتجاه إقليم كردستان العراق، والذي تسبب بخسائر بشرية ومادية بسكان تلك القرى الواقعة عند منطقة النيران.

وكانت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، دعت في وقت سابق من اليوم، إلى إخراج القوات التركية من العراق مثلما تم الاتفاق على إخراج القوات الاميركية من البلاد.

ومنذ أكثر أكثر من عام تشن القوات التركية عمليات اجتياح داخل الاراضي العراقي تصل بعمق 150 كم، بذريعة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني المعارض لحكومة انقرة.

ورغم الدعوات العراقية ومذكرات الاحتجاج الرسمية التي قدمتها لأنقرة، إلا أن الاخيرة لاتزال تواصل عملياتها العسكرية دون الاكتراث إلى مواثيق حسن الجوار واحترام سيادة البلدان.