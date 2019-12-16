قصف جوي على مقر الكلية الجوية مصراتة

أكد الناطق الرسمي باسم عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق الوطني مصطفى المجعي تعرض مقر الكلية الجوية بمصراتة لقصف جوي ليل اليوم الأحد من طائرة تابعة لقوات حفتر.

وقال المجعي الموجود حالياً في مصراتة فى تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن “القصف لم ينتج عنه أضرار تُذكر”، مرجّحاً أن تكون طائرة مسيرة وراء القصف، في سابقة لم تحدث منذ نحو 3 أسابيع توقف خلالها حفتر عن استخدام الطيران المسير واعتمد فيه على الطيران الحربي النفّاث، وفق قوله.

وتوقع المجعي أن يكون هذا القصف ردّة فعل من حفتر على البيان الذي تُلي مساء من أمام بلدية مصراتة، والذي تعهدت فيه المدينة بوضع كل ثقلها وإمكانياتها لصالح الحرب التي تخوضها قوات الوفاق ضد قوات حفتر، مشيراً إلى وجود قوى عسكرية كبيرة في مصراتة لم تشارك في الحرب الدائرة، وستشارك الآن بعد بيان الليلة.

(د ب أ)