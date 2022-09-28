قصف صارخي على المنطقة الخضراء بالتزامن مع جلسة البرلمان

استهدف قصف صاروخي المنطقة الخضراء في بغداد الاربعاء، بالتزامن مع انعقاد جلسة للبرلمان هي الاولى منذ نحو شهرين، ما اسفر عن اصابة سبعة من عناصر قوات الأمن، بحسب ما افاد بيان رسمي.

وتحدثت خلية الإعلام الأمني في البيان عن ثلاث قذائف "سقطت الأولى أمام مبنى مجلس النواب العراقي، والأخرى قرب دار الضيافة، أما القذيفة الثالثة سقطت قرب سيطرة القدس" داخل المنطقة الخضراء المحصنة، حيث مقر مؤسسات حكومية وسفارات غربية.

وقال البيان ان القصف اسفر عن اصابة "7 جراحهم متفاوتة" من القوات الامنية، فضلا عن ايقاع اضرار بعدد من السيارات وأحد المباني.

وجاء القصف غداة عقد البرلمان العراقي لجلسته الأولى منذ أحداث العنف التي هزت البلاد واعتصام أنصار التيار الصدري قبل شهرين.

وصوّت النواب خلال الجلسة على رفض استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، بواقع 222 نائباً من أصل 235 كانوا حاضرين، من اجمالي عدد نواب المجلس البالغ 329 نائبا.

تجديد الثقة بالحلبوسي

وينظر الى هذا التصويت باعتباره إعادة منح للثقة للحلبوسي على خلفية المساومات السياسية وراء الكواليس.

وتظاهر المئات من انصار التيار الصدري في ساحة التحرير في بغداد بالتزامن مع انعقاد الجلسة، تعبيراً عن رفضهم لها.

وكانت اخر جلسة يعقدها المجلس في 23 تموز/يوليو، وبعدها بأيام قليلة، اقتحم أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر مبنى مجلس النواب قبل أن يعتصموا في محيطه لمدة شهر.

ومنذ الانتخابات في تشرين الأول/أكتوبر 2021، يعيش العراق أزمة سياسية مع عجز التيارات السياسية الكبرى عن الاتفاق على اسم رئيس الوزراء المقبل وطريقة تعيينه.

وقتل أكثر من ثلاثين من مناصري التيار الصدري.في مواجهات وعناصر من الجيش والحشد الشعبي الموالي لإيران مع بلوغ التوتر ذروته أواخر آب/أغسطس.