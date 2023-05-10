تعرف على تفاصيل الهجوم الصاروخي الذي استهدف إسرائيل

دوت صافرات الانذار في محيط غلاف غزة وهرع المستوطنين الى الملاجئ، مع بدء عملية الرد التي توعدت بها فصائل المقاومة وخاصة حركة الجهاد الاسلامي على اغتيال 3 من قادتها وعائلاتهم فجر الثلاثاء الماضي.

وقالت مصادر متطابقة ان صفارات الانذار دوت في عسقلان وغلاف غزة بعد عدة رشقات صاروخية على المستوطنات الاسرائيلية

وافادت بسماع دوي انفجارات متلاحقة شمال وغرب قطاع غزة ناجمة عن محاولة القبة الحديدية التصدي لصواريخ المقاومة.

ياتي التصعيد بعد الهدوء الحذر بين الفصائل الفلسطينيية وسلطات الاحتلال امتد لـ 36 ساعة ، ونقلت قناة الميادين اللبنانية عن مصادر في حركة الجهاد تفيد بأن القصف الصاروخي من غزة يأتي ردا على الغارات الإسرائيلية اليوم، والرد على اغتيال القادة الكبار لم يأتي بعد.

أهداف محددة للجيش الإسرائيلي في ردّه على القصف الصاروخي

وعلى الرغم من ادعاءات قوات الاحتلال باستهداف مناطق محددة الا ان مصادر فلسطينية اشارت الى ان الغارات توسعت في الساعات الاخيرة وشملت

قصف أرضًا في بلدة عبسان شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

استهداف في بيت حانون

منطقة الزراعة

استهداف منطقة قليبو شرق بيت لاهيا

استهداف خلف موقع اللواء في منطقة مدينة الشيخ زايد

حالة التأهب مستمرة في إسرائيل بعد الهجوم الصاروخي على الأراضي الإسرائيلية



وكشفت مصادر عبرية عن وساطة مصرية تلوح في الافق وقالت ان الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى لمجموعة متنوعة من السيناريوهات. بما في ذلك انضمام حماس الى الهجمات، على الرغم من رسالة اسرائيل الى الحركة المذكورة بانهم خارج دائرة الاستهداف الاخير ودعتهم للوقوف على الحياد على غرار العدوان الاسرائيلي في رمضان 2022 والذي استهدف حركة الجهاد الاسلامي