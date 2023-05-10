طائرة ركاب ترفض الهبوط في إسرائيل وتعود إلى لندن خوفًا على ركابها

قالت مصادر اعلامية عبرية ان طائرة ركاب مدنية استدارت وعادت ادراجها الى لندن حيث انطلقت خوفا على امن ركابها

وقالت التقارير العبرية انه وبسبب الوضع الأمني استدارت طائرة ركاب في طريقها إلى إسرائيل وعادت إلى لندن.

وجاء هذا الاجراء النادر من الطائرة المدنية التي لم يتم الكشف عن هويتها في ظل التصعيد الاسرائيلي في قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء وارتكاب مجزرة اودت بحياة 15 فلسطينيا .

طائرة ركاب تتخلى عن محاولتها للهبوط في إسرائيل بسبب الوضع الأمني

وفيما تهدد الفصائل الفلسطينية بالرد عليها اقدمت قوات الاحتلال على الاغارة مجددا على القطاع حيث اسفرت العمليات الجديدة عن سقوط شهيد واصابة اخرين

والواضح ان الاجواء في فلسطين المحتلة لم تعد آمنة على الرغم من محاولات الاحتلال الاسرائيلي تحويل الرحلات الجوية الى مطارات اخرى غير مطار بن غريون الرئيسي

يشار الى ان قيادة الجبهة الداخلية الاسرائيلية أصدرت توجيهاً بالبقاء بالقرب من المناطق المحمية التي تخضع حاليًا لقيود في غلاف غزة، وهم يفكرون الآن في تشديد التوجيهات حتى خارج نطاق 40 كم بانتظار رد الفصائل الفلسطينية على المجزرة الاسرائيلية التي ارتكبت يوم الثلاثاء.