قصف صاروخي يستهدف شركة "دانة غاز" الإماراتية شمالي العراق

استهدف قصف صاروخي الجمعة، هو الثاني من نوعه خلال أيام، مقر شركة دانة غاز الإماراتية المشرفة على تشغيل حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية بإقليم كردستان شمالي العراق، بحسب ما افادت مصادر أمنية.

حسب المعلومات الاولية فقد تم الهجوم على الحقل بصاروخ، ولم تعرف الأضرار الناجمة عنه بعد.

وكانت الشركة اعلنت في بيان الخميسن إن قذيفة صاروخية صغيرة سقطت الاربعاء، داخل منطقة امتياز خورمور في كردستان العراق، مؤكدة عدم حدوث أي أضرار نتيجة لذلك، واستمرار العمليات الإنتاجية على نحو طبيعي دون انقطاع.

وأشارت إلى أنه جرى علاج اثنين من موظفي المقاولين، اللذين أصيبا بإصابات طفيفة ناجمة عن الانفجار.

وأوضحت دانة غاز، التي تُعَد أكبر شركة خاصة عاملة بقطاع الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط، أنها تتعاون مع الأجهزة الأمنية التي تجري تحقيقًا في الحادث، مشيرة إلى أن حكومة كردستان العراق عززت الإجراءات الأمنية وزادت من وجود قوات الأمن في المنطقة.

للمرة الثانية خلال ثلاثة أيام،

الصواريخ تستهدف شركة دانة غاز الإماراتية،

العاملة بحقل كورمور الغازي بمدينة جمجمال في محافظة السليمانية

في العراق. pic.twitter.com/F5ORH02MAC — العراق نت AliraqNet (@AliraqNet) June 24, 2022

وتعمل الشركة الإماراتية على استكمال تنفيذ مشروع توسعة وتطوير منشأة معالجة الغاز في خورمور (خورمور250) بتكلفة 600 مليون دولار، ومن المتوقع أن تسهم المرحلة التالية من المشروع بزيادة إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركة بنسبة 25% بحلول الربع الثاني 2023؛ ما يسهم في تحسين إيرادات الشركة وأرباحها.

وتعرض إقليم كردستان في الأشهر الأخيرة لضربات على البنية التحتية للطاقة في وقت تخوض فيه أربيل نزاعًا مع الحكومة الفيدرالية في بغداد بشأن قطاع النفط والغاز المستقل في الإقليم.

وفي اذار/مارس الماضي، هاجمت إيران مدينة أربيل شمالي العراق بـ12 صاروخا بالستيا، في هجوم لم يسبق له مثيل على عاصمة إقليم كردستان العراق يستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن الحرس الثوري الإيراني أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في الساعات الأولى من صباح الأحد، وقالت إنه استهدف "مراكز استراتيجية" إسرائيلية في المدينة.

وقالت حكومة إقليم كردستان إن الصواريخ استهدفت القنصلية الأميركية ضمن مواقع أخرى.