قصف صاروخي يستهدف قاعدة بلد الجوية شمال بغداد

الصواريخ وقعت في الجزء الشمالي الغربي من القاعدة في ساحة فارغة قرب سياج القاعدة.

قالت مصادر أمنية عراقية الاثنين، إن خمسة صواريخ سقطت على القاعدة الجوية العسكرية العراقية في بلد شمال بغداد، دون وقوع خسائر.

وأفاد مصدر أمني باستهداف محيط قاعدة بلد في صلاح الدين بصواريخ كاتيوشا.

وأضاف المصدر في تصريح لـ"السومرية نيوز" أن الصواريخ وقعت في الجزء الشمالي الغربي من القاعدة في ساحة فارغة قرب سياج القاعدة.

وأكد أن الاستهداف لم يلحق اي أضرار مادية أو بشرية.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

وفي 22 فبراير/شباط الماضي، استهدف هجوم بـ4 صواريخ كاتيوشا قاعدة بلد، دون وقوع إصابات.

وعلى مدى الأشهر الماضية، تعرضت قواعد عسكرية تضم قوات أمريكية في العراق لهجمات بالصواريخ، تتهم واشنطن فصائل مسلحة عراقية موالية لإيران بالمسؤولية عنها.

وينتشر في العراق نحو 3 آلاف جندي من قوات التحالف الدولي، بينهم 2500 جندي أمريكي لمحاربة تنظيم “الدولة” الإرهابي في البلاد.

وتطالب القوى السياسية العراقية بخروج القوات الأمريكية من البلاد استجابة لقرار البرلمان العراقي في 5 يناير/كانون الثاني 2020 بمغادرة القوات الأجنبية البلاد.