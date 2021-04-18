قصف صاروخي يستهدف قاعدة جوية تستضيف أميركيين بالعراق

أسفر القصف الذي طال قاعدة بلد الجوية عن اصابة جنديين عراقيين.

استهدفت خمسة صواريخ الأحد قاعدة بلد الجوية العسكرية التي تضمّ أمريكيين والواقعة شمال العاصمة العراقية بغداد سقط اثنان منها على الأقلّ على منشآت شركات أمريكية، على ما أفاد مصدر أمني.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن قائد عسكري قوله إن "جنديين عراقيين أصيبا بالقصف الصاروخي الذي طال قاعدة بلد الجوية".

وأضاف، أن "القاعدة استهدفت بثلاثة صواريخ كاتيوشا".

وتتمركز في قاعدة بلد طائرات من نوع أف-16 يهتمّ بصيانتها عدد من الشركات التي يعمل بها عراقيون وأجانب في المكان، سقط منهم عراقي جريحاً خلال هجوم مماثل على القاعدة في 21 شباط/فبراير.