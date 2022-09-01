قصف محطة زابوروجية النووية.. والدفاع الروسية تصد انزالا للقوات الأوكرانية

أفادت مصادر، اليوم الخميس، بتوقف عمل وحدة الطاقة الخامسة في محطة زابوروجيه النووية، عقب تعرض المحطة لقصف من قبل القوات الأوكرانية، كم اعلنت وزارة الدفاع الروسية بأنها تمكنت من صد محاولة إنزال للقوات الأوكرانية للسيطرة على المحطة.

وقال ممثل إدارة منطقة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، إنه تم تفعيل الحماية في حالات الطوارىء، بعد تعرض المحطة النووية للقصف، مشيرا إلى أنه تم إلحاق ضرر بخط الطاقة الاحتياطية للمحطة بقدرة 330 كيلو واط.

وكتب روغوف في صفحته على "التلغرام": "وفق معلومات تمهيدية وغير مؤكدة، توقف عمل وحدة الطاقة الخامسة جراء قصف من جانب إرهابيي زيلينسكي، وتم هناك تفعيل الحماية في حالات الطوارئ".

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها تمكنت من صد محاولة إنزال لمجموعات من القوات الأوكرانية، بالقرب من محطة زابوروجية للطاقة النووية.

وقالت "الدفاع الروسية": "إن مجموعتين أوكرانيتين تخريبيتين قوامهما يصل إلى 60 شخصا في 7 قوارب وصلت إلى ساحل خزان (بحيرة) كاخوفكا، على بعد 3 كيلومترات شمال شرق محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وحاولتا الاستيلاء على المحطة".

وتابع البيان أن القوات الروسية اتخذت التدابير اللازمة لتدمير العدو، بما في ذلك باستخدام طيران الجيش، وإضافة إلى ذلك فقد قامت القوات المسلحة الأوكرانية، من الساعة 8 (بتوقيت موسكو) بقصف نقطة التقاء بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في منطقة قرية فاسيلييفكا ومحطة الطاقة النووية بزابوروجيه.

وقد انفجرت 4 قذائف على بعد 400 متر من الوحدة الأولى لمحطة الطاقة، وهو ما يؤكد الهدف من استفزاز النظام في كييف، لتعطيل وصول بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه

وأفادت إدارة منطقة زابوروجيه بتسجيل محاولة إنزال لقوات أوكرانية في مدينة إنيرغودار بهدف إفشال زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه النووية.

وقال رئيس إدارة مدينة إنيرغودار، ألكسندر فولغا، للصحفيين، اليوم الخميس، إن الطائرات الروسية تتعامل ناريا مع المجموعة، وقد تم بالفعل تحديد موقعهم.

وأضاف أنه قد تم بالفعل تحييد حركة المسلحين، وتعرضت مواقعهم للنيران، مشيرا إلى أن العملية ستنتهي قريبا.

ويأتي قصف مدينة إنيرغودار من قبل القوات الأوكرانية قبل ساعات من الزيارة المقررة لوفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه النووية. وخلال الساعات الـ24 الماضية تعرضت المدينة لأكثر من 60 قصفا من الطائرات بدون طيار والمدفعية الأوكرانية. وفي الليلة الماضي قتل 3 مدنيين وأصيب شخص آخر جراء قصف أوكراني. وانفجرت إحدى القذائف على بعد نحو 100 متر من روضة الاطفال.

وعبر الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أمس الأربعاء، بعد وصول وفد الوكالة إلى مدينة زابوروجيه، عن ثقته بأن بعثته إلى المحطة ستجري بآمان.