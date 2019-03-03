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قصف مدفعي وغارات جوية تستهدف آخر جيب لداعش بسوريا

قصف مدفعي وغارات جوية تستهدف آخر جيب لداعش بسوريا
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