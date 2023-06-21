احتراق مقر المخابرات السودانية والجيش والدعم السريع يتبادلان الاتهامات

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تبادلت قوات الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع الاتهامات بالوقوف وراء قصف مقر المخابرات العامةالسودانية في العاصمةالخرطوم وتدميره.

مقر المخابرات السودانية

وقالت قوات الجيش ان قوات الدعم السريع قصفت المقر الرئيسي لجهاز المخابرات العام في الخرطوم، فيما ردت قوات الدعم السريع لتتهم الجيش بقصف المقر المذكور باستخدام الطيران المسيّر والمدافع وقالت ان مقر المخابرات السودانية يقع تحت سيطرتها، وادعت قوات الدعم السريع ان قصف الجيش لمقر المخابرات "يهدف لطمس آثار وثائق تكشف أعمال قذرة كانت تمارس طوال عهد الإسلاميين البغيض" وفق ادعاء مليشيات حميدتي

وفق التقارير فان القصف استهدف مستودع الغاز، الذي يمثل مصدر امداد بالنسبة للدعم السريع في اشارة الى تورط الجيش السوداني في الضربة فيما تحدث نشطاء عن محاولة الجيش السوداني للتصدي لمجموعة من عناصر مليشيا الدعم السريع حاولت التسلل إلى المطار عبر مبنى المخابرات بينما ينفي الجيش السوداني كل تلك الادعاءات

اشتباكات بعد الهدنة

واندلعت اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مدينة أمدرمان، بعد ساعات من انتهاء هدنة صباح اليوم الأربعاء.

والثلاثاء، أجرى وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان اتصالين هاتفيين منفصلين مع كل من قائدي الجيش، عبد الفتاح البرهان، والدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) وحثهم على تامين ممرات إنسانية آمنية لإيصال المساعدات الأساسية للمتضررين في الوقت الذي لا تلوح في الأفق أية حلول سياسية للحرب التي دخلت شهرها الثالث، وتسببت في وضع البلاد على حافة فوضى شاملة.

وقالت مصادر ان ثمة بوادر بشأن هدنة طويلة خلال عيد الاضحى المبارك الذي يصادف يوم الاربعاء في غالبية الدول الاسلامية