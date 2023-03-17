قضية النجمة الاباحية ستورمي دانيالز ضد ترامب تهدد الامن الاميركي

تكثف الاجهزة الامنية الاميركية من اجتماعاتها وتقييماتها الامنية خشية من اندفاع انصار الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب لتهديد امن البلاد في اعقاب صدور حكم قضائي ضده في قضية الفنانة الاباحية ستورمي دانيالز ، قد يمنعه من الترشح لرئاسة الولايات المتحدة الاميركية مجددا، على غرار ما جرى في الكابيتول

ووفق تقارير اعلامية اميركية متطابقة فإن الوكالات الأمنية من بينها إدارة شرطة نيويورك وضباط محكمة ولاية نيويورك والخدمة السرية الأمريكية وفريق العمل المشترك لمحاربة الإرهاب التابع لمكتب التحقيقات الفدرالي ومكتب النائب العام في مقاطعة مانهاتن يقيمون الوضع الامني والخطط الأمنية المحتملة في المنطقة المحيطة بمحكمة مانهاتن الجنائية بنيويورك في حال اتهام ترامب في قضية ستورمي دانيالز ومثوله أمام المحكمة.

واقدم الرئيس الاميركي على تزوير اوراق وفواتير تشير الى دفع ممثلي ترامب مبلغ 130 ألف دولار لنجمة الأفلام الإباحية ستيفاني كليفورد (المعروفة باسمها المستعار ستورمي دانيالز) خلال حملته الانتخابية عام 2016 مقابل الصمت عن علاقة ترامب بها التي تعود لعام 2006، الا ان محامي ترامب السابق، مايكل كوهين اعترف بتقديم المدفوعات المذكورة للنجمة الإباحية بأمر من ترامب.

واكد انه تم إخفاء المدفوعات من خلال تزوير الإقرارات المالية وتمريرها كأنها "أتعاب المحاماة".