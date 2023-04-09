قطار يخرج عن سكته ويدخل منزل مواطن مصري

تتوالى حوادث القطارات في مصر على الرغم من اعلان الحكومة المصرية عن تحديث هذه الوسيلة الحيوية والرئيسية بالنسبة للمواطن المصري

والجديد ان قطار محمل بقصب السكر خرج عن سكته في منطقة نجع الإخصاص بالبصيلية بإدفو شمال محافظة أسوان جنوب البلاد ودخل الى منزل مواطن مصري

المواطن الذي فوجئ بالزائر الكبير اثناء جلوسة في بيته اشار الى نباهة سائق القطاء الذي تمكن من ايقافه قبل ان تحل الكارثة

السلطات المصرية التي سارعت لاحتواء الحادث ورفع اثاره لفتح الطريق أمام الحركة المرورية، اعلنت عن البدء في التحقيق لكشف ملابسات الحادث