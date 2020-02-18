قطر.. الدوحة مقر لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

وقّعت قطر، الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة، لتوفير إطار تعاون وتعزيز دور البرلمانات في التصدي للإرهاب.

وتقضي المذكرة التي تم توقيعها في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بدخول مجلس الشورى القطري والأمم المتحدة في ترتيبات مباشرة لإنشاء “مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب” يكون مقره الدوحة.

وفي تصريحات صحافية نقلتها وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أوضح رئيس المجلس أحمد آل محمود “دور بلاده في مواجهة الإرهاب، وأن إنشاء المكتب في الدوحة يأتي تأكيدا لثقة المجتمع الدولي في الجهود التي تبذلها قطر لمكافحة الإرهاب ومعالجة جذوره وأسبابه”.

وأضاف آل محمود أنه “تم الاتفاق بين الجانبين على البدء مباشرة عقب التوقيع على المذكرة بالدخول في الترتيبات اللازمة لإنشاء المكتب في الدوحة في أقرب وقت”.

ونوه رئيس المجلس القطري، إلى “دور البرلمانات الجوهري في منع الإرهاب ومكافحته لقيامها بوظائف أساسية في سن التشريعات، ووضع السياسات، وتخصيص الموازنات، ومراقبة أعمال الحكومات، وضمان تنفيذ التعهدات الدولية المتعلقة بالإرهاب”.

ويأتي في مقدمة مهمات المكتب أنه “يقوم بتقديم المساعدات الفنية والتدريب لبرلمانات العالم لبناء القدرات للبرلمانيين من أجل فهم أفضل للمسائل المتعلقة بالإرهاب ومجابهتها”. (الأناضول)