قطر: الكثير من التحديات تعيق السلام في أفغانستان

قال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن "الكثير من التحديات" تقف أمام تحقيق السلام في أفغانستان.

وأوضح لدى استضافته في "حوار رايسينا" 2021 يوم الجمعة أن "الحرب التي نعمل على حلها في أفغانستان، هي حرب استمرت لمدة 40 عاما. نحن عملنا لإيجاد حل ليس فقط بين الولايات المتحدة وطالبان، بل أيضا بين قوات التحالف وطالبان".

وأضاف: "هدفنا منذ البداية عندما بدأنا في استضافة هذه المحادثات بين طالبان والولايات المتحدة، وبين طالبان والحكومة الأفغانية هو إحلال السلام. الآن وبوجود اختلاف مع الحكومة، يبدو أن تحقيق السلام في أفغانستان كدولة بأكملها والحصول على سلام مستدام أمر، من البداية، تقف أمامه الكثير من التحديات".

وتابع آل ثاني: "حتى الآن لم نحرز الكثير من التقدم فيما يخص عملية السلام بين الأفغان"، مؤكدا أن قطر تتطلع إلى مفاوضات مشتركة مع تركيا والأمم المتحدة في إسطنبول، مضيفا: "نأمل في الأسبوعين المقبلين دفع جميع الأطراف الأفغانية من أجل دفع هذه العملية إلى الأمام، لكننا لا نزال غير متأكدين من ذلك. وسنواصل مناقشتنا مع طالبان ومع الحكومة الأفغانية من أجل الوصول إلى صفقة للحد من العنف على الأقل". (RT)