قطر تؤكد التعاون العسكري مع السودان.. وتنفي توتر العلاقات

نفى وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وجود توتر مع السودان، مؤكدا على عمق العلاقات بين البلدين.

وأكد آل ثاني وجود تعاون عسكري بين قطر والسودان، موضحا أن سفارة بلاده في الخرطوم تعمل بشكل مستمر.

وصرح وزير الخارجية القطري، في مقابلة مع قناة “روسيا اليوم”، بأن مبادرة عدم الاعتداء التي اقترحتها إيران على الدول الخليجية “تستحق التجاوب”.

وقال في المقابلة إنه “لا يوجد تصور عربي مشترك تجاه إيران”، وأن “مبادرة عدم الاعتداء التي أعلن عنها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تستحق النظر والدراسة والتجاوب وتحديد المخاوف التي تشكلها إيران لمعالجتها مع طهران بشكل مباشر”.

وأكد آل ثاني أنه “لم تتم مناقشة هذه المبادرة خلال قمة مجلس التعاون الخليجي الأخيرة”.قطر

وأفاد الدبلوماسي القطري بوجود اتصالات بين القوات القطرية والمجلس العسكري، متحدثا في السياق عن أعمال ومشاريع مشتركة بين الجيش القطري ونظيره السوداني.

وبخصوص استدعاء وزارة الخارجية السودانية لسفيرها فتح الرحمن علي محمد في الدوحة، صرح الوزير القطري بأن القرار فاجأ الدوحة، مؤكدا أنه تم التأكد من المعلومات، وتبين أن السفير كان في إجازة مبلغ عنها مسبقا منذ فترة.

وأضاف: “بعد ذلك يبدو أن تطورات حصلت في السودان، لتعلن الخرطوم أنه تم استدعاء السفير لساعات”.

وتابع قائلا إن بلاده تنتظر توضيحا من الحكومة السودانية، معلنا انفتاح بلاده وتعاونها المستمر مع الخرطوم