قطر تتسلم 4 سفن حربية تركية (فيديو وصور)

أفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الخميس، بأن البحرية القطرية تسلمت 4 سفت حربية تركية، ضمن ما يعرف بمشروع الأبرار، بحضور ضباط قطريين ومسؤولي شركة "الأناضول" التركية المصنعة للسفن.

واحتفلت البحرية الأميرية القطرية بتسلم السفن الأربع، في مقر شركة "الأناضول" التركية لصناعة السفن في مدينة توزلا التركية،

وشمل "مشروع الأبرار" السفن الحربية التي تحمل أسماء "فويرط وبروق وإسحاط والعالية"، حسبما ذكرت الوكالة.

وأوضحت الوكالة أنه تم رفع علم قطر على السفن الأربع عقب استلامها من الشركة التركية.

ونشرت وزارة الدفاع القطرية صورا ومقطع فيديو للسفن التي تسلمتها قطر، على صفحتها الرسمية في "تويتر".

القوات البحرية الأميرية القطرية تحتفل بتسلّم سفن الإبرار pic.twitter.com/gQPrqMiaC4 — وزارة الدفاع - دولة قطر (@MOD_Qatar) July 6, 2022

الأسطول الحربي القطري

ويمتلك الأسطول الحربي القطري 86 وحدة بحرية، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.

وتضم البحرية القطرية 4 كورفيتات و20 سفينة دورية، إضافة إلى وحدات بحرية أخرى.

وبينما تصنف في المرتبة رقم 38 بين أضخم 142 أسطولا حربيا في العالم، فإن ترتيبها يأتي في المرتبة رقم 3 خليجيا بعد الأسطول الإيراني الذي يحتل المرتبة رقم 22 والأسطول الكويتي الذي يحتل المرتبة رقم 26، ومتقدمة عن الأسطول الإماراتي الذي يحتل المرتبة رقم 41 عالميا.

ولأن إحصائيات الموقع لعام 2022، لا تشمل السفن المنضمة حديثا للأسطول الحربي القطري، فإن السفن الأربع، التي تسلمتها البحرية القطرية من تركيا تمثل إضافة لقوتها البحرية بما يسهم في رفع تصنيفها عالميا.