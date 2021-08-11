قطر: تحذيرات من "زعزعة الاستقرار"

بعد المناوشات بين قبائل آل مرة والقوات الامنية القطرية على خلفية معارضة الاولى لقانون الانتخابات في البلاد فقد حذرت الداخلية القطرية المواطنين من المساس بأمن البلاد

اعتقال 7 من آل مرة

واعتقلت القوات الامنية القطرية 7 من المعارضين لقانون الانتخابات ووصفتهم ببث اخبار كاذبة ومضللة فيما ثارت القبيلة محذرة من التصعيد في حال لم يطلق سراح المعتقلين وكانت قد منحت مهلة لـ 24 ساعة انتهت امس الثلاثاء

أحالت الجهات المختصة بوزارة الداخلية عدد (7) أشخاص، إلى النيابة العامة بعد قيامهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار غير صحيحة وإثارة النعرات العنصرية والقبلية #الداخلية_قطر #انتخابات_مجلس_الشورى pic.twitter.com/Hoku3YAC23 — وزارة الداخلية - قطر (@MOI_Qatar) August 8, 2021 وهذا القانون الجديد، نص على شروط عدة، أبرزها:

"- يتمتع بحق انتخاب أعضاء مجلس الشوري كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 سنة ميلادية.

- يستثني من شرط الجنسية الأصلية كل من اكتسب الجنسية القطرية، وبشرط أن يكون جده قطريا ومن مواليد دولة قطر.

- يتعين أن يكون المرشح جنسيته الأصلية قطرية ولا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة ميلادية".

وشرط أن يكون المرشح جنسيته الأصلية قطرية، أثار ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي.

معارضة عبر الانترنت

وفي مقطع فيديو تداولته العديد من الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي، توجه المحامي هزاع المري إلى أمير قطر قائلا: "أنشدك أن تنجد نفسك وشعبك من فتنة عظيمة.. لن نعيش كالأنعام نأكل ونشرب وأمرنا بيد غيرنا.. وسنطالب بحقوقنا حتى لو كتب الموت لنا في السجون".

معركتك القانونية تكسبها بالقانون!

والقانون له أبوابه! نحن لسنا في غابة!

وقبل القانون، هناك حق عام يجب ألا تتجاوزه وهو أن تتحدث للعامة بأدب وأن تتحدث مع رأس الدولة وحماة وطنها بأدب!

هذا إن كنت تريد أن تكسب قضيتك وتكسب تأييد شعبي "بذكاء"! — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) August 9, 2021



من جانبها، ردت على كلام المحامي هذا الشيخة، مريم آل ثاني، إحدى أفراد الأسرة الحاكمة بقطر، على حسابها في "تويتر" قائلة له: "معركتك القانونية تكسبها بالقانون! والقانون له أبوابه! نحن لسنا في غابة!".وأضافت: "وقبل القانون، هناك حق عام يجب ألا تتجاوزه، وهو أن تتحدث للعامة بأدب، وأن تتحدث مع رأس الدولة وحماة وطنها بأدب! هذا إن كنت تريد أن تكسب قضيتك وتكسب تأييد شعبي"بذكاء"!"

اي موقف يقفه المواطن او المقيم فهذا واجب للوطن ولولي الامر ولا يجب على كائناً من كان ان يمن بهذه المواقف على بلده او على اميره فمن قديم الزمان يعيّر من لم يقف مثل هذه المواقف ولا يرددها اي وطني لانها مثل ماذكرت واجب تحت اي ظرف وفي اي زمان ومكان، — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) August 10, 2021

وحذر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء ووزير خارجية قطر السابق من محاولات زعزعة الاستقرار في بلاده وتحويل نقاش عام حول ملاحظات بشأن قانون الانتخاب وشحن الأجواء بين أبناء الشعب.

وفي العام 2003، صوت القطريون عبر استفتاء عام على أول دستور دائم لهذه الدولة الخليجية.

ومجلس الشورى هو الهيئة التشريعية، ومن مهامه مناقشة ما يحال إليه من مجلس الوزراء، مثل مشروعات القوانين، والسياسة العامة للدولة، وميزانيات المشروعات الرئيسية، بحيث يقدم توصيات بشأنها.