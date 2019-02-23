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قطر تخفض تمثيلها بالقمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ

قطر تخفض تمثيلها بالقمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ
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