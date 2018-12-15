وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني

دعا وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في الدوحة السبت إلى إعادة “تشكيل وتصميم” التحالف بين دول الخليج المستند إلى مجلس التعاون، بسبب الأزمة التي تعصف بالعلاقات بين هذه الدول منذ 18 شهرا.

وقال الوزير في جلسة حوارية في اليوم الأول من مؤتمر “منتدى الدوحة” الدبلوماسي السنوي “لقد تأثّرت مكانة التحالف الإقليمي وضعفت بسبب الأزمة الخليجية”، معتبرا أن مجلس التعاون “بلا أنياب”.

وأضاف “لذلك، فإن التحالف الذي كان موجود سابقاً يجب إعادة تشكيله وتصميمه لضمان الاستقرار والأمن مستقبلاً في المنطقة”.

وقطعت السعودية ودولة الامارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر في الخامس من حزيران/ يونيو 2017 بعدما اتّهمت الدوحة بدعم تنظيمات متطرفة في المنطقة وبالتدخل في شؤونها، ثم حاصرتها اقتصاديا ووضعت شروطا لإعادة العلاقات معها.

ونفت الدوحة مرارا اتهامات دول الحصار الأربع.

وطالب الوزير القطري بحوار “مع دول الحصار مبني على الاحترام المتبادل الذي من شأنه أن ينهي الأزمة بالمنطقة”، لكنه قال إن هذه الأزمة الدبلوماسية الكبرى بنيت على “أكاذيب وجرائم ومحاولة (…) لبث الخوف في النفوس”.

بدوره، اعتبر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في افتتاح المنتدى أن “الحوار هو الذي يجسر الهوة بين الفرقاء”.

وتابع “ينطبق ذلك على أزمة الخليج المتمثلة بحصار بلادنا والتي لم يتغير موقفنا في حلها برفع الحصار وحل الخلافات بالحوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”.

وغاب أمير قطر عن قمة مجلس التعاون الخليجي الأخيرة في الرياض الأحد الماضي، والتي دعا خلالها قادة الخليج للحفاظ على وحدة مجلسهم.