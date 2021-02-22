قطر تدين بشدة "الهجوم" على موكب وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية

أعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لـ"الهجوم" الذي تعرض له موكب وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية، فتحي باشاغا، غربي العاصمة طرابلس.

وقالت وزارة الخارجية القطرية إنها "تجدد موقف الدولة الثابت من رفض العنف والإرهاب والأعمال الإجرامية مهما كانت الدوافع والأسباب"، مشددة على "ضرورة ملاحقة العناصر الضالعة في الهجوم وتقديمها للعدالة."

يذكر أن وزارة الداخلية في حكومة الوفاق أصدرت بيانا، الأحد، أشارت فيه إلى تعرض باشاغا لمحاولة اغتيال أثناء رجوعه إلى مقر إقامته بجنزور.

في المقابل، نفى "جهاز دعم الاستقرار" التابع للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية تعرض باشاغا لمحاولة اغتيال، مؤكدا أن "حرس باشاغا بادروا بإطلاق الرصاص عندما تصادف مرور سيارة تابعة للجهاز مع مرور موكب الوزير".

وأضاف الجهاز أن "ما حدث هو سوء تنسيق وسوء تصرف من حراس وزير الداخلية". (RT)