قطر ترحب بحكم منظمة التجارة العالمية في نزاعها مع السعودية

رحبت الدوحة بقرار أصدرته منظمة التجارة العالمية، الثلاثاء، دان السعودية لانتهاكها حقوق الملكية الفكرية في قضية قرصنة “بي آوت كيو” السعودية لمحتوى بث قناة “بي ان سبورت” القطرية، واصفة الحكم بأنه “نصر مدو” لقطر.

وقال وزير التجارة والصناعة القطري علي الكواري، في تصريح نقلته وكالة الانباء القطرية الرسمية، إن قطر “تسجل اليوم، مع أصحاب الحقوق الدوليين، انتصارا مدويا”.

وأضاف “ننتظر من السعودية، خاصة وأنها ستستضيف الاجتماع القادم لمجموعة العشرين، أن تحترم هذا القرار الحاسم وأن تقوم في الحال بوضع حد لسرقة حقوق الملـكية الفكرية وقرصنتها، ويمكن أن يبدأ ذلك بالإذعان لقرار منظمة التجارة العالمية واتخاذ إجراءات قانونية منصفة وشفافة، وفي الوقت المناسب ضد الجناة من أجل وقف هذه الانتهاكات في أسرع وقت”.

وجاء في تفاصيل القرار، حسب بيان لوزارة التجارة والصناعة القطرية نشرته الوكالة الرسمية ان منظمة التجارة العالمية “خلصت إلى أن السعودية قد خالفت التزاماتها بموجب اتفاقية منظمة التجارة العالمية المعنية بجوانب حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة (اتفاقية تربس) وفشلت في حماية حقوق الملكية الفكرية حين رفضت اتخاذ إجراءات ضد القرصنة المعقدة التي قامت بها قناة “بي آوت كيو” انطلاقا من السعودية، وقيامها فوق ذلك بدعم وتشجيع هذه القرصنة”.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ منظمة التجارة العالمية والمنظمة السالفة لها (الجات)، التي ترفض فيها لجنة تحكيم في المنظمة محاولة المدعى عليه التذرّع في دفاعه باستثناء الأمن القومي.

ورأت اللجنة أن تقاعس السعودية عن اتخاذ إجراءات جنائية ضد “بي آوت كيو”، لم يكن مرتبطا بأي مصلحة أمنية مشروعة، لدرجة أن السعودية لم تستطع حتى أن تستوفي “الحد الأدنى من متطلبات المصداقية فيما يتعلق بالمصالح الأمنية الأساسية التي تذرعت بها”.

ويأتي حكم منظمة التجارة العالمية بناء على الدعوى الرسمية قدمتها قطر ضد السعودية أمام هيئة تسوية المنازعات في المنظمة عام 2018.

وقال بيان وزارة التجارة والصناعة القطرية، “بناء على الحكم، يتوجب على السعودية أن تذعن لطلب لجنة فض النزاع في منظمة التجارة العالمية لوقف إساءة استخدامها لحقوق الملكية الفكرية وأن تصحح تدابيرها حتى تصبح متوافقة مع التزاماتها بموجب اتفاقية تربس”. (الآناضول)