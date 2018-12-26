قطر ترسل 24 سيارة عسكرية مصفحة إلى مالي

قطر تساعد دول منطقة الساحل الأفريقي على محاربة الإرهاب

أرسلت قطر 24 سيارة عسكرية مصفحة إلى مالي في خطوة قالت إنها ستساعد دول منطقة الساحل الأفريقي على محاربة الإرهاب.

وكثفت قطر الجهود لتظهر في صورة قوة تعمل على إرساء الأمن الدولي منذ أن اتخذت دول عربية إجراءات دبلوماسية واقتصادية ضدها في يونيو/ حزيران 2017 بعدما اتهمت الدوحة بدعم الإرهاب. وتنفي قطر هذه الاتهامات.

وقالت وزارة الخارجية القطرية إن طائرات عسكرية قطرية نقلت السيارات إلى مالي، مضيفة أن الشحنة ستساعد على “مكافحة الإرهاب واستتباب الأمن ليس في جمهورية مالي وحدها بل في دول الساحل الأفريقي المعروفة باسم مجموعة الخمس”.

وشكلت دول مجموعة الخمس، وهي مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا، قوة مهمات عسكرية العام الماضي للقضاء على عنف الإسلاميين المتشددين.

واتفقت السعودية والإمارات على تقديم نحو 150 مليون دولار لقوة الساحل التابعة لمجموعة الخمس. (رويترز)