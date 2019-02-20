قطر تعزي في ضحايا الهجوم الانتحاري بالقاهرة

أدانت قطر، الثلاثاء، هجوما وقع الاثنين قرب جامع الأزهر في العاصمة المصرية القاهرة، أدى إلى مقتل شرطيين وإصابة ثلاثة ضباط.



وأفادت وزارة الخارجية، في بيان، بأن الدوحة "تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم".

وأكد البيان "موقف قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب، مهما كانت الدوافع والأسباب".



وعبر عن "تعازي دولة قطر لذوي الضحايا والشعب المصري، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل".

وأعلنت الداخلية المصرية، مساء الاثنين، مقتل شرطيين اثنين وإصابة 3 ضباط؛ إثر تفجير عبوة ناسفة كانت بحوزة أحد المطلوبين أمنيا، ما أدى إلى مقتله على الفور، وذلك قرب الجامع الأزهر وسط القاهرة.



وتعدّ الواقعة ثالث حادث بارز تشهده البلاد خلال 4 أيام، إذ سبق أن وقع تفجير محدود بالجيزة الجمعة الماضية، تلاه استهداف "إرهابي" لحاجز أمني في سيناء، أسفر عن إصابة ومقتل 15 عسكريا.

والجمعة، قالت الداخلية إنها أحبطت محاولة لاستهداف قوة أمنية بعبوة بدائية الصنع، غرب القاهرة.

والسبت، أعلن الجيش مقتل وإصابة 15 عسكريا بينهم ضابط، والقضاء على 7 مسلحين، إثر تبادل لإطلاق النار عقب هجوم استهدف حاجزا أمنيا شمال سيناء (شمال شرق).

وتأتي الحوادث المتتالية بعد أيام من بدء برلمان مصر مناقشة تعديلات في الدستور، تتيح مد فترة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6، ووضع مادة انتقالية للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.