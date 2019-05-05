قطر تعود للمجال الجوي السوري

عادت الخطوط الجوية القطرية للتحليق فوق سوريا عقب سنوات من الانقطاع.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، يوم السبت، عن سبب عودة الشركة للتحليق فوق سوريا.

وقال الباكر، "إن عودة الشركة للتحليق فوق سوريا تأتي في إطار مساعي الشركة للتغلب على نزاع قائم منذ عامين مع دول خليجية، أدى إلى منعها من استخدام المجال الجوي لعدد من جيرانها"، وفقا لرويترز.

واضطرت الناقلة الوطنية القطرية لتغيير مسارات رحلاتها منذ قررت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية وروابط النقل مع البلد الخليجي عام 2017، متهمة قطر بدعم الإرهاب وهو ما نفته الدوحة.

وكان وزير النقل السوري علي حمود، قال في الشهر الماضي، إن بلاده وافقت على طلب الخطوط القطرية البدء في استخدام المجال الجوي للبلاد، وهي واحدة من أولى الشركات التي تقوم بذلك. ولم تعلق قطر على المسألة في ذلك الوقت.

وتسببت المسارات المعدلة في زيادة مدة وتكلفة الرحلات بالاتجاه غربا وجنوبا بمنطقة الخليج، وفي مارس/آذار كشفت الشركة عن خسائر سنوية للعام الثاني على التوالي.

وقال الباكر معلقا على القرار، "هذا كله بسبب الحصار. نحن نخضع لحصار لذلك علينا أن نجد سبلا لإنجاز متطلبات بلادنا. الأمر هكذا ببساطة".

وأضاف أن المسارات التي تم استعادتها والتي يقول محللون إنها تشمل رحلات من بيروت ولارناكا إلى الدوحة، لا تشكل مخاطر على السلامة.

وأوضح الباكر، قائلا "أنتم تعرفون أن الخطوط الجوية القطرية لن تسير رحلات إلى أي مكان غير آمن. علينا حماية ركابنا وطواقمنا".