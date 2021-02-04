قطر تعيد فرض قيود كورونا تفاديا لموجة ثانية وانتشار السلالة الجديدة

عدد حالات الاصابات اليومية في تصاعد مطرد في قطر منذ تدنيه في ديسمبر كانون الأول إلى 117 حالة في يوم واحد.

أعادت قطر يوم الخميس فرض مجموعة من القيود على الأنشطة التعليمية والترفيهية والتجارية، منها إغلاق المسابح المغطاة والملاهي والحد من طاقة الاستيعاب بالمطاعم.

وأعلنت قطر الخميس تسجيل 407 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وعدد الحالات اليومية في تصاعد مطرد منذ تدنيه في ديسمبر كانون الأول إلى 117 حالة في يوم واحد.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي "أقرت دولة قطر خطة لإعادة فرض القيود جراء جائحة كورونا تتكون من أربعة مستويات، والتي تعد خطوة استباقية لمنع حدوث موجة ثانية من الوباء ومنع انتشار السلالة الجديدة في البلاد".

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