قطر تفتتح اكبر صرح اسلامي في اسيا الوسطى

افتتحت قطر اكبر صرح اسلامي في اسيا الوسطى مقره #دوشنبه عاصمة #طاجيكستان وقد بدأ بناؤه في 2009 في عهد الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، وافتتحه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد خلال زيارته إلى طاجيكستان ..

الصرح الإسلامي حمل اسم جامع الإمام أبوحنيفة النعمان بن ثابت وبلغت تكلفته 100 مليون دولار ، ويضم مسجدا يستوعب 133 ألف مصلى ، ومبنى ثقافي ومكتبة وأقسام تعليمية تهدف إلى المساهمة في ترسيخ القيم الإسلامية والتربوية ..

#قطر تفتتح أكبر صرح إسلامي في #آسيا_الوسطى مقره #دوشنبه عاصمة #طاجيكستان ..

الصرح الإسلامي حمل اسم جامع الإمام أبوحنيفة النعمان بن ثابت ..

بدأ بناؤه في 2009 في عهد الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، وافتتحه أمير #قطر الشيخ #تميم_بن_حمد خلال زيارته إلى #طاجيكستان ..

الصرح… pic.twitter.com/pm5ybIcaXa — جابر الحرمي (@jaberalharmi) June 9, 2023

وقالت وكالة الانباء القطرية ان الصرح الاسلامي الذي مولته قطر، هو المسجد المركزي في مدينة دوشنبه ، انه يقف شامخا في مآذنه يضيء قلب اسيا الوسطى ، فيه اربع مآذن بارتفاع 74 مترا وفيه مئذنتين صغيرتين بارتفاع 21 مترا وقبة بارتفاع 43 مترا و17 قبة صغيرة بارتفاع27 مترا وتبلع مساحة المسجد 63 الف متر مربع .

وقالت الوكالة ان "الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد والرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان، ازاحا الستار عن اللوحة التي توثق الافتتاح، وذلك في ساحة الجامع. وقان الامير القطري بجولة في الجامع والمبنى الثقافي والمكتبة والأقسام التعليمية داخل المركز الذي يهدف إلى المساهمة في ترسيخ القيم الإسلامية والتربوية.

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