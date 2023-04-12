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قطر تفرج عن 17 إيرانيا انتهكوا مياهها الإقليمية

تاريخ النشر: 12 نيسان / أبريل 2023 - 06:23
17 مواطنا إيرانيا أفرجت عنهم قطر
17 مواطنا إيرانيا أفرجت عنهم قطر

البوابه - أفرجت السلطات القطرية عن 17 مواطنا إيرانيا كانت احتجزتهم لانتهاكهم المياه الإقليمية القطرية عن طريق الخطأ، وفقا للسفير الإيراني لدى الدوحة.

حميد دهقاني وأفاد دهقاني عبر تدوينة قصيرة على منصة تويتر إنه وبجهود إيران وبمساعدة السلطات القطرية تم الإفراج عن 17 مواطنا إيرانيا انتهكوا بالخطأ المياه الإقليمية القطرية.

 

 

 

وقال دهقاني أن السلطات في قطر أفرجت أيضا عن قواربهم المحتجزة حيث أن المفرج عنهم عادوا مع قواربه

 

كلمات دالة:قطرايرانالمياه الإقليمية

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