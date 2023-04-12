قطر تفرج عن 17 إيرانيا انتهكوا مياهها الإقليمية

البوابه - أفرجت السلطات القطرية عن 17 مواطنا إيرانيا كانت احتجزتهم لانتهاكهم المياه الإقليمية القطرية عن طريق الخطأ، وفقا للسفير الإيراني لدى الدوحة.

حميد دهقاني وأفاد دهقاني عبر تدوينة قصيرة على منصة تويتر إنه وبجهود إيران وبمساعدة السلطات القطرية تم الإفراج عن 17 مواطنا إيرانيا انتهكوا بالخطأ المياه الإقليمية القطرية.

با تلاش همکاران و مساعدت مسئولان قطر، هفده تن از هموطنان بازداشت شده که به اشتباه، وارد آب های قطر شده بودند، امروز پس از آزادی، با قایق های رفع توقیف شده خود، عازم کشورمان شدند. با آنکه این عزیزان جرم و خطایی مرتکب نشده بودند، برای احتیاط بیشتر تصاویر با وضوح کم منتشر شد. pic.twitter.com/Kog58cPJN2 — Hamid Dehghani (@hamidehghani) April 11, 2023

وقال دهقاني أن السلطات في قطر أفرجت أيضا عن قواربهم المحتجزة حيث أن المفرج عنهم عادوا مع قواربه