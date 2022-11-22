قطر تمنع طعام الكوشر وصلاة اليهود خلال المونديال

كشفت مصادر اعلامية عبرية ان دولة قطر التي تستضيف النسخة 22 من مونديال كأس العالم قد منعت ببيع طعام الكوشر المطبوخ لليهود بالاضافة الى منعهم من القيام بطقوس اخرى

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن قطر لن تسمح ببيع هذا النوع من الطعام خلال المونديال كما انها لن تسمح بالصلاة اليهودية في الدوحة خلال الألعاب، وادعت الصحيفة ان هذا الاجراء القطري لعدم قدرة الدوحة "على تأمين هذا النوع من النشاط وبالتالي تم حظره بالكامل".

وادعت منظمة يهودية انها تلقت وعودا من قطر بتأمين اماكن صلاة اليهود، "لكن قيل لنا مؤخرًا أنه لن يكون من الممكن القيام بذلك لأنه لا يمكن تأمين المصلين"، وادعت التقارير الاعلامية العبرية ان العديد من اليهود الاميركيين الغو وصولهم لقطر "لعدم شعورهم بالأمان وبسبب حظر بيع طعام الكوشر".

ودابت اسرائيل ومنذ اشهر على محاولة التشويش على كأس العالم والمساهمة في افشاله من خلال دعاياتها الاعلامية والتي تماشت مع اتهام الدوحة بانتهاكات حقوقية خاصة فيما يتعلق بالمثليين والشواذ جنسيا، فيما تعزف اليوم على وتر منع اليهود من اداء طقوسهم الدينية وانعدام الامن